الضمان تحذّر المواطنين من جهات تطلب مبالغ مالية لصرف مستحقات

الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي من جهات خارجية تنتحل صفة موظفي المؤسسة، وذلك بالاتصال الهاتفي بالمؤمن عليهم و إبلاغهم بأن لهم مستحقات أو رديات مالية من المؤسسة.

اضافة اعلان



وأوضحت المؤسسة أن عملية الانتحال تتم عبر طلب المنتحل من المؤمن عليهم إرسال أرقام حساباتهم البنكية للمؤسسة لتصلهم رسائل SMS من مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن استقبال رقم الحساب البنكي (IBAN) ليطمئن المؤمن عليه من العملية وبعد ذلك يبادر المنتحل بطلب دفع مبلغ مالي محدد عبر محفظته الإلكترونية لغايات تحويل المستحقات أو الرديات المالية له، ليتفاجىء المؤمن عليه بعدم وصول أي مستحقات مالية له بعد إرساله للمبلغ المالي، وكذلك عدم الرد هاتفياً عليه من قبل المنتحل.



وأكدت المؤسسة في بيانها بأنها لا تقوم بالتواصل مع مؤمن عليهم ليس لديهم أي معاملات مقدمة لديها ولا تطلب دفع أي مبالغ مالية مقابل تخصيصها منافع تأمينية لهم من خلال المحفظة الإلكترونية، وفي حال كان هناك أي مستحقات مالية للمؤسسة على المؤمن عليه فأنه يتم تسديدها من خلال خدمة الدفع الإلكتروني في حساب المؤسسة وليس في حساب محفظة إلكترونية أو حسابات شخصية لأفراد.



ودعت المؤسسة كافة المؤمن عليهم عند ورودهم أي اتصالات هاتفية من أي جهات تدعي أن لهم مستحقات أو رديات مالية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة بالتواصل عبر مركز اتصالها الموحد (117117) لمعرفة المعلومات الصحيحة، مؤكدةً أن تقديم طلب الاستفادة من منافعها يتم فقط من خلال خدماتها الإلكترونية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال مركز اتصالها على الرقم (117117) للمعاملات غير المتاحة إلكترونياً، أو التواصل معها أيضاً لأي استفسارات ومعلومات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب) أو عبر ايميلها الرسمي [email protected]



كما ودعت المؤسسة جمهورها إلى التواصل مع فروعها ومديرياتها ومكاتبها ومراكز خدماتها المنتشرة في كافة محافظات وألوية المملكة والتي توفّر كافة الخدمات لهم للاستفسار عن المنافع التأمينية المتحققة لهم وتعريفهم بكيفية تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.