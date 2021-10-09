الضمان : تخريج الفوج الثالث من دورة ضابط ارتباط معتمد

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخريج الفوج الثالث من المشاركين في الدورة التدريبية (ضابط إرتباط معتمد للضمان) بالشراكة مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الألمانية الأردنية.



وبينت المؤسسة أن المشاركين في هذه الدورات التي تعقد بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، قد أنهوا متطلبات الحصول على الشهادة بعد اجتيازهم 40 ساعة نظرية وتطبيقية.



وقام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي بمنح الشهادات المعتمدة للمشاركين في الدورة من ضباط إرتباط مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص في حفل التخريج الذي انعقد في الجامعة.

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