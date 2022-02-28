الضمان تخصص يومي الاثنين والأربعاء للإجابة على استفسارات الجمهور

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص فقرة بعنوان "أنت اسأل والضمان يجيب" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وانستغرام خلال يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الفقرة ستستمر لمدة ساعتين من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال أسئلة واستفسارات جمهورها من خلال التعليق بسؤال على المنشور المخصص لذلك.



وأضافت انه سيتم الإجابة على التعليقات والاستفسارات الواردة ضمن الفقرة مباشرة، مؤكدة أن هناك فريقا متخصصا من موظفي المؤسسة يتولى عملية الرد.

يشار إلى ان المؤسسة نشرت فيديو توضيحي حول خدمة (انت اسأل والضمان يجيب) وهو متوفر على الرابط https://www.youtube.com/watchv=T5Uytdyu1jM.

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