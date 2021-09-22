الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 01:22 م

الضمان تدعو المُنشآت لتوفير شروط السلامة والصحة بالعمل

9202119201038151797047


الوكيل الاخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الإنسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، وبضرورة توفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من اعداد إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

اضافة اعلان


وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لمعايير دقيقة تتبعها المؤسسة بهذا الخصوص.


وبينت المؤسسة أن خلق بيئة عمل آمنة لا يقتصر فقط على توفير أدوات السلامة والصحة المهنية والإرشادات الخاصة بالسلامة، وإنما يعتمد أيضا على نشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين، مؤكدةً على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية، باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين، ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا واهتمامنا.


وأكدت على دورها في تعزيزِ منظومة الحماية الاجتماعية، وفي نشر وتجذير ثقافة التمّيز وزيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية من خلال اتاحة الفرصة للمنشآت والأفراد للتنافس على جائزة السلامة والصحة المهنية وتكريم المنشآت الفائزة بمتطلبات الجائزة، مضيفة أنها تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

رئاسة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

9202122151142458298943

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

920211918440265500984

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

2_3-710ngw8a4eab7ka8pu57ztwqt68y13zehq4q3nv1zi6

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

أخبار متعلقة
image

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

وزارة التنمية خاص

التنمية : ضبط 12 متسولا يتقاضون رواتب تقاعدية و13 يملكون مركبات

main_image5ddcff885fbcd

الضمان الاجتماعي تفتتح مكتبا لها بغرفة تجارة العقبة

ضمان

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

920215211737304230997

الرحاحلة: مليون و315 ألف مشترك فعال في الضمان

48045_large

الضمان: مهلة أخيرة لشمول العمالة الاجنبية