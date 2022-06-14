الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 10:46 م

الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية التواصل معها

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي لكافة متقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم 117117 قبل نهاية يوم الجمعة الموافق 17/6/2022.

ويُشار إلى أن المؤسسة كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الحالي عن قرارها بتأجيل أقساط السلف الشخصية الممنوحة لمتقاعديها عن شهر حزيران الحالي، حيثُ لن يتم اقتطاع الأقساط من رواتبهم التقاعدية لهذا الشهر، مؤكدةً أنه لن يترتب على هذا التأجيل أيّة فائدة.

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