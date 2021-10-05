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الثلاثاء، 05-10-2021 09:08 م

الضمان تطلق برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات وتبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاقها برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات وبدئها استقبال طلبات الاعتماد في البرنامج اعتباراً من اليوم الموافق 5/10/2021.

وأكدت المؤسسة أنه ولغايات الاستفادة من هذا البرنامج يشترط أن تكون دار الحضانة مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن لا يزيد القسط الشهري للطفل فيها عن (250) ديناراً، وأن لا يقل عدد الأطفال بها عن (5) أطفال، مشيرةً إلى أن الدعم سيكون بنسبة (50%) من قيمة الكلف التشغيلية المرتبـطة بإيجـار الحضانة وأجور العاملات بها، وكلف اشتراكـات الضمان الاجتماعي وبما لايزيد عن (10) آلاف دينار للحضانة سنوياً، مؤكدةً أن البرنامج لايشمل دور الحضانة المؤسسـية "التي تتبع لمنشأة محددة".

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنه أصبح بإمكان دور الحضانات المعتمدة حالياً في برنامج "رعـاية" التقدم بطلب استفادة من برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات من خلال الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمة (طلب اعتماد حضانة للمساهمة في الكلف التشغيلية) وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

أما بالنسبة لـدور الحضانة غير المعتمدة حالياً في برنامج رعايـة، فيتوجب عليها بداية التقدم بطلب الاعتماد في "برنامج رعـايـة" وبعد استكمال إجراءات الاعتماد، فسيكون بإمكانها التقدم بطلب الاستفادة من برنامج المساهمة في الكلف التشغيلية.

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