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الخميس، 22-09-2022 09:22 م

الضمان تطلق حسابها على سناب شات

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توفير حساباً لها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات تحت اسم مستخدم (SSC.JO) على الرابط: (https://www.snapchat.com/add/ssc.jo?share_id=n4c7BxUL810...)، وذلك بهدف نشر الوعي التأميني لجمهورها واعتماد قنوات جديدة للوصول إلى الشباب باعتبارهم من الفئات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بأهمية الضمان الاجتماعي والحماية التي يوفّرها للمشتركين والمتقاعدين وللمنشآت التي تنضوي تحت مظلته.

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ودعت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي جمهورها من مستخدمي سناب شات إلى إضافة حساب المؤسسة لديهم لمتابعة كل ما يتعلق بمواضيع الضمان وكذلك التواصل المباشر مع المؤسسة إلى جانب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اتصالها وتواصلها الأخرى.


وبينت المؤسسة أن إطلاق هذا الحساب التواصلي يعزز مجالات التواصل مع المواطنين وجمهور المؤسسة بكافة فئاته من مستخدمي سناب شات، مضيفةً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل نافذة أساسية للتواصل مع جمهور المؤسسة وتوعيتهم ووضعهم بصورة وافية عن آخر المستجدات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والحصول على التغذية الراجعة التي أصبحت تشكل أساساً لتطوير أعمالها واجراءتها.

 




 

 


 

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