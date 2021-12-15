الضمان تطلق مبادرة لنشر الوعي التأميني

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبادرة (ومضة تأمينية) عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي و موقعها الإلكتروني، وذلك انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي التأميني بمختلف تأمينات ومواضيع الضمان الاجتماعي وخدماتها الإلكترونية.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إطلاقها لهذه المبادرة يأتي لغايات نشر الوعي التأميني بأهمية الضمان الاجتماعي والتأمينات المطبقة بموجب القانون، وكذلك لترسيخ أهمية الضمان الاجتماعي ومفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية لدى العاملين، وإبقاء جمهورها على اطّلاع ومعرفة بكل المستجدات ذات الصلة أولاً بأول بما في ذلك خدماتها الإلكترونية التي توفّرها عبر موقعها.



وبيّنت المؤسسة أنها توفّر كافة المواد التوعوية والبيانات الصحفية وكل ما يتعلق بنشاطاتها وفعالياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك (ومضة تأمينية) التي أطلقتها اليوم لتوفّر معرفة كاملة بقانون الضمان الاجتماعي ضمن معلومات متسلسلة، مضيفةً أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستغرام.



وأضافت المؤسسة أنها عملت سابقاً على تشكيل فريق من موظفيها للإشراف على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وادامتها والرد على كافة الاستفسارات الواردة من جمهورها، مشيرةً أن عدد متابعي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تطبيق نبض الإخباري تجاوزت (590) ألف متابع.

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