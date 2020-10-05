الضمان تعلن تمديد برنامج تمكين للتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرارها بتمديد مهلة الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (1) المتضمن شمول العاملين في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي حتى نهاية 31/5/2021، ويأتي هذا القرار تماشياً مع إجراءات المؤسسة في التخفيف على المنشآت والمؤمن عليهم أعباء الأزمة الحالية.وأكدت المؤسسة أن المنشآت المشمولة بهذا البرنامج والراغبة بالاستفادة منه ستستفيد من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من (21.75%) إلى (13.5٪).