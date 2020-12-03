الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الضمان تعلن عن إطلاق برنامج استدامة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء

السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقدم لتأشيرة العمالة

أكثر من 1.5 مليون وفاة في العالم جراء وباء كوفيد-19

إيطاليا تسجل الف وفاة جديدة بفيروس كورونا

غزة: تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إسبانيا تسجل 254 وفاة جديدة بفيروس كورونا

توضيح مهم للأردنيين حول قيمة الدعم الذي اعلنت عنه الحكومة وموعد صرفه

سمو ولي العهد يعزي بوفاة العضايلة

وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الوبائية في الاردن

هؤلاء هم المستفيدون من المساعدات التي اعلنت عنها الحكومة اليوم

الخميس، 03-12-2020 10:57 م

الضمان تعلن عن إطلاق برنامج استدامة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء

1220202105826980146737


الوكيل الاخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاق برنامج استدامة الذي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل و العاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا.
اضافة اعلان

وبينت المؤسسة أن برنامج استدامة بكلفة (200) مليون يتم تمويله من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمبلغ (134) مليون دينار مساهمة من الحكومة ومبلغ (66) مليون دينار مساهمة من المؤسسة يتم تمويله من فائض حساب تأمين إصابات العمل.

وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره الخاضع للاقتطاع بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من كانون أول2020 ، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقاً. مبينةً أنه من المتوقع استفادة (10) آلاف عامل من هذا البرنامج .

أما العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتباراً من شهر كانون الأول 2020، يتحمل صاحب العمل (50%) منها و(50%) يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، واذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات كما يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج  في أجر العامل عن (500) دينار شهرياً واذا قلّ ما يدفع للعامل عن (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات. مبينةً أنه من المتوقع استفادة (170) ألف عامل من هذا البرنامج .

وأوضحت المؤسسة أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول من العام الحالي 2020 وأن يكون شموله مستمراً.

هذا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات للمنشآت والعاملين بها للاستفادة من هذا البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقدم لتأشيرة العمالة

122020215582351326326

توضيح مهم للأردنيين حول قيمة الدعم الذي اعلنت عنه الحكومة وموعد صرفه

11202030185628564606830

سمو ولي العهد يعزي بوفاة العضايلة

11202029185257365936742

عجلون : سد كفرنجة منطقة جذب سياحية تفتقر للمشاريع التنموية

122020217127700456239

وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الوبائية في الاردن

1120202572622693192282

هؤلاء هم المستفيدون من المساعدات التي اعلنت عنها الحكومة اليوم

أخبار متعلقة
11202030224845601185530

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11202024201426167737442

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

main_image5e178b5cd8273

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

11202019191745158411218

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

112020718297555968239

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1120202181555628079943

الضمان : تعليق دوام إدارة فرع ضمان معان يوم غدٍ الخميس