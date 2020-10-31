السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الضمان: تعليق الدوام في عدد من فروع المؤسسة ليومين

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السبت، 31-10-2020 09:46 م

الضمان: تعليق الدوام في عدد من فروع المؤسسة ليومين

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليق الدوام في بعض إدارات فروعها (شمال عمان، المفرق، اليرموك) لمدة يومين، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى مساء الاثنين، وذلك بعد ثبوت إصابة بعض موظفيها بفيروس كورونا.
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وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت، إن هذا الإجراء يأتي لتعقيم مباني الفروع ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

وبيّنت أن معظم خدماتها متاحة إلكترونياً للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الأسبوع، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 117117.

ودعت المؤسسة كافة مراجعي تلك الفروع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفروع بشكل كامل وفتح أبوابها أمام المراجعين.

 




 

 


 

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