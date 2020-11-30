الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 30-11-2020 10:46 م

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

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الوكيل الاخباري -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون ليوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرعين بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين
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 وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فايروس كورونا.

وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).

 




 

 


 

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