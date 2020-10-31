الضمان: تعليق دوام إدارة فرع ضمان المفرق ليومين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام لإدارة فرع ضمان المفرق لمدة يومين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 1/11/2020 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 2/11/2020 وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فايروس كورونا.وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة الكترونياً للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة الكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.