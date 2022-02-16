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الأربعاء، 16-02-2022 11:00 ص

الضمان تفتتح مركز خدماتها الجديد في لواء الشوبك

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الوكيل الإخباري - افتتح متصرف لواء الشوبك إبراهيم النجادات مركز خدمات الضمان الاجتماعي في مبنى بلدية الشوبك، والذي بدأ بتقديم خدماته لأبناء اللواء منذ بداية العام الحالي، وذلك بحضور مساعدي مدير عام مؤسسة الضمان.

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، أن عدد مراكز خدماتها بلغ 31 مركزاً تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف محافظات وألوية المملكة.


ودعت المؤسسة المواطنين والمؤمن عليهم وأصحاب العمل في لواء الشوبك بمحافظة معان إلى التواصل مع مركز الخدمة الجديد للاستعلام عن المنافع التأمينية والحقوق المترتبة لهم في الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن توفير هذه المراكز يمكّن المؤسسة من التميّز في أداء خدماتها ومساعدة الجمهور على التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتقديم الخدمة لهم.


وأضافت المؤسسة أن افتتاحها لمراكز الخدمة في مراكز المحافظات والألوية والمناطق البعيدة عن هذه المراكز، يأتي لتسهيل عملية تواصل المؤسسة مع جمهورها وإيصال خدماتها التأمينية إليهم بكل سهولة ويسر.

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