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السبت، 01-01-2022 10:38 ص

الضمان تفتح باب الترشح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستبدأ باستقبال طلبات الترشح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 2/1/2022 ويستمر الترشّح لغاية 28/2/2022.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداداً متزايدةً من إصاباتِ وحوادث العمل، وذلك انطلاقاً من مبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

وأشارت المؤسسة إلى أن الجائزة تمنح للمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحدّ من إصابات العمل في المنشآت، موضحة أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت مالية للمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنية الفائزين.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) أو الاتصال بإدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على هاتف 5501880 فرعي 6601 و6606 أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو زيارة صفحة المؤسسة على الفيس بوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

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