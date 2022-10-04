الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سبب إيقاف جدولة السلف الممنوحة للمتقاعدين المؤمن عليهم.وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه تم إيقاف الجدولة في الوقت الحالي جاء لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقاعدين الذين لم يحصلوا على السلفة سابقا من الحصول عليها.وأضافت أنه بإمكان كل من يكمل سداد السلفة السابقة الحصول السلفة من جديد وبالسقف الكامل المتاح له.وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إعادة جدولة السلف حين يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سمحت في وقت سابق بإجراء جدولة أو مقاصة لسلفة المتقاعد شريطة مضي ثلثي مدة التقسيط القديمة على الأقل ولمرة واحدة فقط.