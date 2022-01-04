الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين لشهر كانون أول 2021

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم الجدد الفعّالين لشهر كانون أول من عام 2021 قد بلغ (2058) مقارنة بـ (1585) مؤمّناً عليه لنفس الشهر من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته (29.8%).

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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المتقاعدين الجُدد لشهر كانون أول 2021 وصل إلى (612) متقاعداً بالمقارنة مع (1151) متقاعداً لنفس الشهر من العام 2020، أي بإنخفاض بلغت نسبته (46.8%).

وأضافت المؤسسة أن عدد إصابات العمل في شهر كانون أول لعام 2021 وصل إلى (1369) إصابة بالمقارنة مع (2185) إصابة عمل لنفس الشهر من العام 2020 أي بانخفاض بلغت نسبته (37.3%).



بيَنت أن أعداد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين الأمومة في كانون أول لعام 2021 قد وصل إلى (860) مؤمّن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى (902) ألف دينار، بالمقارنة مع (902) مستفيدة لنفس الشهر من العام 2020 وبمبلغ إجمالي وصل إلى (960) ألف دينار أي بإنخفاض بلغت نسبته (4.7%).



وأشارت الى ان عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على بدل تعطل عن العمل في كانون أول لعام2021 بلغ (10461) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي (2) مليون و (627) ألف دينار، بالمقارنة مع (10537) مستفيد لنفس الشهر من العام 2020 وبمبلغ إجمالي (2) مليون و (113) ألف دينار أي بانخفاض بلغت نسبته (1.1%).



وبلغ عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف التشغيلية خلال شهر كانون أول لعام 2021 (107) حضانات، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (71) ألف دينار.

