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الإثنين، 28-02-2022 10:59 م

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

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الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الجُدد لشهر كانون ثاني 2022 وصل إلى (1024) متقاعداً بالمقارنة مع (1930) متقاعداً لنفس الشهر من العام 2021، أي بإنخفاض بلغت نسبته (46.9%).

وبيَنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أعداد المؤمن عليهن اللاتي استفدن من تأمين الأمومة في كانون ثاني لعام 2022 قد وصل إلى (580) مؤمّن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى (612) ألف دينار، بالمقارنة مع (535) مستفيدة لنفس الشهر من العام 2021 وبمبلغ إجمالي وصل إلى (575) ألف دينار أي بارتفاع بلغت نسبته ( 8.4%).

وأشارت إلى أن عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على بدل تعطل عن العمل في كانون ثاني لعام 2022 بلغ (8471) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي (2) مليون و (453) ألف دينار، بالمقارنة مع (30214)  مستفيد لنفس الشهر من العام 2021 وبمبلغ إجمالي (8) مليون و (583) ألف دينار أي بانخفاض بلغت نسبته (72%).

وأضافت المؤسسة أن عدد إصابات العمل في شهر كانون ثاني لعام 2022 وصل إلى (2759) إصابة بالمقارنة مع (1584) إصابة عمل لنفس الشهر من العام 2021 أي بارتفاع بلغت نسبته (74.2%).

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وأوضحت أن عدد المؤمّن عليهم الجدد الفعّالين لشهر كانون ثاني لعام 2022 قد بلغ (3400) بالمقارنة مع(4175) مؤمّناً عليه لنفس الشهر من العام 2021، بانخفاض بلغت نسبته (18.6%).

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف التشغيلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2022 وصل إلى (131) حضانة بمبلغ إجمالي بلغ (90) ألف دينار.

 

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