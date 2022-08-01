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الإثنين، 01-08-2022 03:40 م

الضمان تلتقي المواطنين غدا في محافظتي الزرقاء والكرك

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها ستتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في محافظتي الزرقاء والكرك يوم غد الثلاثاء ويوم الأربعاء، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

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وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين وجمهور المؤسسة وإجابتهم عن استفساراتهم كافة، حول الضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري والمواضيع التأمينية الأخرى في الضمان الاجتماعي، وكذلك احتساب الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة Daman Pay لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك وبرنامج رعاية للسرطان.

 

وأكدت المؤسسة أنها ستتواجد في مدينة الزرقاء في 3 مناطق وهي: شارع السعادة بجانب صيدلية الزرقاء الحديثة، وشارع 36 بجانب بنك القاهرة عمان وكارفور والجبل الشمالي بجانب مجمع باب مكة مول، فيما ستتواجد في مدينة الكرك في 3 مواقع أيضاً وهي (منطقة المنشية بالقرب من البستنجي مول، ومنطقة المرج بالقرب من البنك الإسلامي، ومنطقة مؤتة بالقرب من مسجد الشهداء)، بالإضافة إلى توفير محطة توعوية في العاصمة عمان منطقة وسط البلد (شارع الملك فيصل- دخلة البنك العربي) يوم الخميس المقبل، مؤكدةً أنها مستمرة لتغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.


 




 

 


 

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