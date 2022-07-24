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الأحد، 24-07-2022 11:45 م

الضمان تلتقي المواطنين في مدينتي اربد والسلط الاربعاء والخميس المقبلين

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الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستنفذ المرحلة الثانية من أيامها الميدانية ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" لتلتقي المواطنين وجمهورها في مدينتي اربد والسلط يومي الاربعاء والخميس الموافق 27-28 / 7 / 2022 ، بالإضافة إلى منطقة وسط البلد في العاصمة عمان يوم الخميس، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً .

وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين وجمهور المؤسسة واجابتهم عن كافة استفساراتهم حول الضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري وكافة المواضيع التأمينية الأخرى في الضمان الاجتماعي، وكذلك احتساب الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة Daman Pay لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك وبرنامج رعاية للسرطان.

وأكدت المؤسسة على أنها ستتواجد في مدينة اربد في ثلاثة مناطق وهي: (ستي سنتر – دوار مدينة الحسن الرياضية، وشارع الثلاثين – جانب محامص القدس، وشارع الهاشمي – جانب صيدلية الرازي)، فيما ستتواجد في مدينة السلط في موقعين وهما منطقة ساحة عقبة بن نافع – جانب المركز الثقافي، ووادِ الأكراد – شارع وادِ الأكراد)، بالإضافة إلى توفير محطة توعوية في العاصمة عمان - منطقة وسط البلد – شارع الملك فيصل – دخلة البنك العربي) يوم الخميس الموافق 28/7/2022، مؤكدةً أنها مستمرة لتغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة.

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