الضمان تمدد فترة الاستفادة من برنامج بادر

الوكيل الإخباري - مددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “برنامج بادر” حتى نهاية العام 2020، بحسب مصدر مطلع، قال إن قرار التمديد جاء بهدف تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من البرنامج، الذي كان مقررا أن ينتهي الشهر الماضي.

اضافة اعلان



وكان الضمان أطلق “برنامج بادر”، لتشجيع المنشآت غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالمبادرة بشمولها وشمول العاملين لديها قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للاستفادة من ميزة الشمول بأثر فوري، أي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك ضمن المبادرات المترتبة على أمر الدفاع رقم 14.



إلى ذلك، أوضح المصدر أنه تقرر أيضا تمديد المرحلة الأولى من برنامج “التقسيط” حتى نهاية الشهر المقبل.



ويستهدف البرنامج كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي، وذلك للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على إعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى 1% سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى 120 شهراً.



