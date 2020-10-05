الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي

زريقات للوكيل : إجراء حكومي جديد بسبب زيادة إصابات كورونا

تزويد مستشفى جرش الحكومي بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي جديد

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية




الإثنين، 05-10-2020 01:59 م

الضمان تمدد فترة الاستفادة من برنامج بادر

320201512550692194206


الوكيل الإخباري - مددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “برنامج بادر” حتى نهاية العام 2020، بحسب مصدر مطلع، قال إن قرار التمديد جاء بهدف تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من البرنامج، الذي كان مقررا أن ينتهي الشهر الماضي.

اضافة اعلان

وكان الضمان أطلق “برنامج بادر”، لتشجيع المنشآت غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالمبادرة بشمولها وشمول العاملين لديها قبل نهاية الشهر الماضي وذلك للاستفادة من ميزة الشمول بأثر فوري، أي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك ضمن المبادرات المترتبة على أمر الدفاع رقم 14.


إلى ذلك، أوضح المصدر أنه تقرر أيضا تمديد المرحلة الأولى من برنامج “التقسيط” حتى نهاية الشهر المقبل.


ويستهدف البرنامج كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي، وذلك للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على إعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى 1% سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى 120 شهراً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202027183936706723438

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

243903

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

520201516511661845016

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

111

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

3202018215034181120102

الحكومة: كل أردني فقد عمله بهذا القطاع سيُتم إعادته

3202016172639548878738

عملية نوعية بمستشفى الملك المؤسس

أخبار متعلقة
الضمان

خدمات جديدة من الضمان الاجتماعي

WhatsApp Image 2019-10-29 at 9.56.17 AM

توضيح حول خدمة العلم لمشتركي الضمان الاجتماعي

1024x576_main_image5dfa6cf282767

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية

1024x576_main_image5dfa6cf282767

الضمان يدعو للاستفادة من أمر الدفاع 15

1024x576_main_image5dfa6cf282767

هام من الضمان حول الراتب التقاعدي المبكر