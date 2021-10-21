الضمان تنظم لقاءاً حوارياً بمكتب خدماتها في لواء عين الباشا

الوكيل الاخباري - نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقاءاً حوارياً في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء بعنوان: "قانون الضمان الاجتماعي وبرامج أوامر الدفاع" والذي تم عقده في جمعية لواء عين الباشا الخيرية برعاية رئيس الجمعية عبدالحميد أبو حطب وبتنظيم من مكتب خدمات المؤسسة الكائن في مبنى البلدية.



وشارك في اللقاء الذي أداره مدير مديرية التوعية التأمينية في إدارة المركز الإعلامي حسام السعدي ومدير مديرية ضمان الجيزة علي الزرعيني، ممثلين عن المجتمع المحلي في لواء عين الباشا.



وأشار السعدي إلى دور الضمان الاجتماعي في حماية العامل وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً، داعياً العاملين للسؤال عن حقّهم في الضمان الاجتماعي عند التحاقهم بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملون فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة تتضمّن أجوراً عادلة وحماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يُسهم في تخفيض معدل البطالة مستعرضاً المنافع التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي للمشتركين وآلية وشروط استحقاقها.

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