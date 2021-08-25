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الأربعاء، 25-08-2021 06:21 م

الضمان تنظم ورشة عمل حول معايير السلامة والصحة المهنية لمشرفي السلامة في المنشآت

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الوكيل الاخباري - عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل في مقر ادارتها حول معايير السلامة والصحة المهنية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت المختلفة بإشراف من إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة وذلك بهدف توعيتهم ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع.

وبينت المؤسسة ان هذه الورشة تأتي في إطار دورها في توعية العاملين في المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية ودور الادارات العليا في المنشآت في وضع سياسة خاصة بالسلامة والصحة المهنية يتم تعميمها على جميع العاملين لتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وكذلك تطبيق التشريعات المحلية والعمل على تطويرها بشكل مستمر على أن تنسجم هذه السياسة مع أهداف المنشأة وأنشطتها والمخاطر المهنية المحتملة فيها.

 

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