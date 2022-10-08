الضمان تنفذ حملة إعلامية لتشجيع سائقي العمومي على الاستفادة من استدامة ++

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تنفيذ حملة إعلامية توعوية ميدانية لتشجيع كافة سائقي المركبات العمومية التي تحمل ترميز "50" إلى المبادرة للاستفادة من برنامج استدامـة ++ المتضمن "دعم الاشتراكـات" لمدة 18 شهراً، وهو ما يعني تحمّل السائق لاشتراكات لا تزيد عن (89) قرشاً شهريـاً إذا ما اختار الشمول على شريحة 50% في تأمين الشيخوخة.

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وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن الحملة ستبدأ اعتبارا من يوم غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين في العاصمة عمان في منطقتي شارعي مكة ووادي صقرة



وأوضحت أن موظفي المؤسسة سيتواجدون أمام مبنى الإدارة العامة للمؤسسة ومبنى الفرع الرقمي بشارع مكة وأمام مبنى فرع ضمان عمان المركز في وادي صقرة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، حيث سيقومون بالإلتقاء والتحاور مع سائقي التكسي والسرفيس وحافلات النقل العام وتوزيع برشورات توضيحية بهذا الخصوص وتعريفهم بأهمية اشتراكهم بالضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية المترتبة لهم وكذلك ما يقدمه برنامج استدامة ++ من دعم للاشتراكات المترتبة عليهم لقاء شمولهم بالضمان.



وأضافت المؤسسة أن سائقي المركبات المستفيدين من الخدمة يمكنهم أيضا الحصول على خدمة المعالجة الفورية للإصابات الناجمة عن حوداث السير في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية وفي (39) مستشفىً خاصاً موزعةً على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من خدمة الإسعاف الجوي إذا تطلّبت الحالة ذلك.



وحول آلية الاشتراك وتقديم طلب الإستفادة فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاحٌ من خلال الخدمات الإلكترونية على موقعها www.ssc.gov.jo أو من خلال الإتصال على الرقم 117117 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة مساءً أو مـراجـعة أيٍّ من فروعها ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.