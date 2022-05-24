الضمان توجه دعوة هامة لكافة المتقاعدين والمستحقين من الورثة

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، كافة المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في الاستفادة من برنامج تقسيط مراجعة إدارات فروعها ومديرياتها ومكاتب الخدمة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لغايات تحديث بياناتهم الأساسية.



وبيّنت المؤسسة أن برنامج تقسيط يتيح للمتقاعدين شراء حاجيّاتهم من السلع والخدمات وتقسيطها على فتراتٍ تصل إلى (12) شهراً، مشيرةً أن البرنامج سيشمل مراكز التسوق والألبسة وتذاكر السفر ومكاتب السياحة والحج والعمرة وغيرها، كما أن عدداً من هذه المراكز ستمنح خصومات خاصة بالمتقاعدين.



وطالبت المؤسسة كافة القطاعات التجارية والخدمية الراغبة في المشاركة في البرنامج إلى مراجعة إدارة المركز الإعلامي في مبنى الإدارة العامة لاستكمال إجراءات اعتمادها في البرنامج.



وحول سقف التمويل الذي سيتم منحه للمتقاعدين، فقد بينت المؤسسة أنها ستمنح لكل متقاعدٍ سقفاً تمويلياً يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحةً أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من البرنامج في وقت سابق يمكنهم الاستفادة منه بحلته الجديدة.

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