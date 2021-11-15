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الإثنين، 15-11-2021 04:46 م

الضمان: توجه لتمديد برنامجي استدامة واستدامة بلس حتى نهاية حزيران المقبل

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، وجود توجه لدى المؤسسة لتمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة بلس" لغاية نهاية شهر حزيران المقبل.

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وقال الرحاحلة خلال لقائه، اليوم الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "إن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كلّ القوى العاملة بمظلتها، لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، ولكل أبناء المجتمع".

وبين الرحاحلة أن المؤسسة تستمع لكل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها من خلال جلسات الحوار التي أطلقتها بعموم المملكة، إيمانا منها بضرورة التفاعل مع جمهورها.

وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

 

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