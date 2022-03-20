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الأحد، 20-03-2022 09:58 ص

الضمان توضّح آلية الحصول على بطاقات التقسيط من 100 إلى 200 دينار - فيديو

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الوكيل الإخباري - يبدأ غداً الاثنين تقديم طلبات الاستفادة من "برنامج تقسيط" الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.

ووفقاً لفيديو توضيحي نشرته المؤسسة، ورصده "الوكيل الإخباري" فإنه يستفيد من البرنامج كل متقاعدي الضمان الإجتماعي، والورثة من الوالدين، والأرامل من الأردنيين، وابناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات، وذلك من خلال بطاقات لتمويل المشتريات من المؤسسة الإستهلاكية العسكرية. 

وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد الذي يتقاضى راتب أقل من 300 دينار يحصل على بطاقة شراء بقيمة 100 دينار، ومن يبلغ راتبه من 300 إلى 500 دينار يحصل على بطاقة شراء بقيمة 150 دينار، ومن يتقاضى راتباً أكثر من 500 دينار يحصل على بطاقة شراء بقيمة 200. 

وأشارت إلى أن قيم البطاقات سيتم تقسيطها على 9 أشهر بشكل متساوي دون أي فوائد. 

ودعت المؤسسة المستفيدين من البرنامج إلى مراجعة مكاتب ومديريات المؤسسة للحصول على البطاقة مباشرة من خلال 54 فرع ومكتب في كل ارجاء المملكة. 

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