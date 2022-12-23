الضمان توضح حول إلغاء التأمين الصحي

الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن سؤال حول سبب إلغاء التأمين الصحي الذي أعلنت عنه سابقا في التعديلات الأخيرة.

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وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه تم إلغاء التأمين الصحي بهدف إجراء دراسة اكتوارية تجمع كافة الأطراف المعنية.

وأضافت أن الدراسات الاكتوارية هي دراسات مالية متخصصة تهدف لدراسة الجدوى المالية وتهدف كذلك للحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل نحو أسبوعين عن اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة والتي جاءت في التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.