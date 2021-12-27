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الإثنين، 27-12-2021 02:57 م

"الضمان" توضح لـ الوكيل تفاصيل تمديد برنامج استدامة

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الوكيل الإخباري - أوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، أن البلاغ رقم 52 يشمل تمديد العمل في برنامجي "استدامة واستدامة المعدّل". 

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وقال المجالي لـ " الوكيل الإخباري" إن البلاغ أساسا جاء لتستفيد منه المنشآت التي سبق أن شُملت من استدامة واستدامة +، وطبّقت الشروط المطلوبة.

 

وبين أنه من المتوقع أن يستفيد من قرار التمديد نحو 2400 منشاة.

وأشار إلى أنه قد يصدر في وقت لاحق، تعليمات جديدة تخص المنشآت التي ينتهي شمولها ببرنامج " تعافي " مع نهاية العام الحالي وترغب في التحول إلى استدامة خلال العام القادم، منوها قد يطلب من هذه الشركات المزيد من البيانات والوثائق. 


وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين البلاغ رقم (52) لسنة 2021م، المتعلِّق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران من عام 2022.

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