الضمان توفّر خدمة طلب الاستفادة من إعفاءات وتسهيلات تسديد مبالغ مالية

الوكيل الاخباري -

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استحدثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة جديدة للمنشآت تتيح لها تقديم طلب الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي تضمنها أمر الدفاع رقم (15) إلكترونياً.وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الخدمة الجديدة تندرج في إطار خطة التحول الإلكتروني للمؤسسة وأيضا ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحد من الحاجة لمراجعة فروعها وبما يحافظ على صحة وسلامة متلقي الخدمة في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.وبيّنت المؤسسة في بيانها أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة التي ترغب الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي تضمنها أمر الدفاع رقم (15) الدخول إلى حساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن ثم اختيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات بموجب أمر الدفاع 15) والاطلاع على الارشادات ومن ثم تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة واختيار طريقة السداد اما بشكل نقدي أو من خلال اتفاقية تقسيط مع المؤسسة وذلك لمرة واحدة فقط.وأكدت المؤسسة أنه في حال تم تحديد خيار التقسيط في تسديد المديونية المترتبة على المنشأة، سوف تظهر لضابط الارتباط شاشة توضح قيمة القسط وعدد الأقساط وإجمالي المبلغ المطلوب من الفوائد والغرامات حتى نهاية مدة اتفاقية التقسيط التي تصل إلى (120) قسط.وبينت المؤسسة أنه ولغايات استكمال اتفاقية التقسيط فيتوجب وجود كفيل وتوقيع الكفيل / الكفلة، إضافة إلى توقيع الشيكات من المفوض / المفوضين بالتوقيع في حال تم اللجوء إلى تغطية الاتفاقية بشيكات بنكية. ولغايات التسهيل على المنشآت الوقت والجهد، فيفضل ان تقوم المنشأة بالمصادقة على صحة تواقيع محرري الشيكات والكمبيالات والكفلاء من البنك المعتمد.وأشارت المؤسسة أنها وفّرت مجموعة من الارشادات والتعليمات حال الدخول إلى الخدمة لغايات تمكين ضابط ارتباط المنشأة من استكمال الطلب بشكل صحيح وواضح، مبينةً أن غالبية الخدمات التي تقدمها المؤسسة أصبحت إلكترونية بشكل كامل.وذكّرت المؤسسة بأن المرحلة الأولى لهذه الاعفاءات والتسهيلات ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي بتاريخ 30/11/2020 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.