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السبت، 10-09-2022 10:31 م

الضمان : حساب التكافل الاجتماعي يتضمن تكاليف الزواج

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الوكيل الاخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، معلومات هامة حول حساب التكافل الاجتماعي المقترح في مشروع تعديل القانون.

وقالت المؤسسة، في صورة نشرتها عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، إن حساب التكافل الاجتماعي يتضمن تعليم الأبناء في الجامعات والكليات.

كما يتضمن الحساب تكاليف الزواج وتوابعه مع مصاريف فريضة الحج عند غير المقتدرين، وفق المؤسسة.

ونوهت إلى أن الحساب يسهم بالمساعدة في حال تعرض المواطن لظرف استثنائي وبحاجة لمساندة.

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