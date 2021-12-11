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السبت، 11-12-2021 02:16 م

الضمان: خاطبنا الحكومة لإصدار بلاغ حول تمديد استدامة وشروطا جديدة لمن يرغب بالشمول

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنه تم رفع مخاطبة رئاسة الوزراء من أجل إصدار بلاغ جديد لتمديد برنامج استدامة للعام القادم 2022.

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وقال المجالي لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن يصدر البلاغ قبل نهاية الشهر الحالي، موضحاً أن البلاغ يتضمن شروطا جديدة لمن يرغب بالشمول.


وكشف أن كل المنشآت و الأفراد المستفيدين من البرامج من قبل لن تتغير عليهم الشروط، وأن الأفراد والمنشأت التي ترغب بالشمول بهذا البرنامج سيكون لها ترتيب خاص سيصدر في البلاغ . 


وقال البنك الدولي إن الحكومة الأردنية ستمدد برنامج "استدامة"، الذي يدعم العاملين في الأنشطة المنشآت الأكثر تضررا بجائحة كورونا، لمدة 6 أشهر أي لغاية حزيران 2022.

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