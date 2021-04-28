الضمان : خدمة جديدة لدفع المستحقات المالية

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تختص بدفع أي التزامات ومستحقات مالية مترتبة على المنشآت تجاه مؤسسة الضمان بما فيها المبالغ المترتبة عليها كالشيكات والكمبيالات.

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وبينت المؤسسة أنه بإمكان صاحب المنشأة أو ضابط ارتباطها في حال رغبته الاستفادة من هذه الخدمة الدخول إلى حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية في موقع المؤسسة www.ssc.gov.jo ومن ثم اختيار خدمة "تسديد ذمم مالية" وبعد ذلك اختيار نوع الدفعة المراد تسديدها سواء كانت المنشأة مطالبة بها حالياً أو السداد المبكر لدفعات مستقبلية .