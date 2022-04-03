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الأحد، 03-04-2022 01:42 م

الضمان: خطة للتوسع في برنامج "تقسيط" لبعد رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة عن خطة للتوسع في برنامج "تقسيط" المُوجه لمتقاعدي الضمان والورثة من الوالدين والأرامل من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

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وأضاف الرحاحلة، في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أن التوسع سيكون إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وقد يمتد للعام كاملاً. 


وأوضح أنه سيتم ضم مراكز تجارية خاصة جديدة في البرنامج. 


وقررت المؤسسة في وقتٍ سابق اعتماد سقف تمويلي لكل متقاعد يعادل صافي راتبه التقاعدي وبحد أقصى (700) دينار على أن يشمل هذا السقف كافة المشتريات التي يتم تحويلها من خلال البرنامج بما في ذلك سلف التمويل.

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