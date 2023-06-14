الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتياطي الفدرالي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

الضمان : رواتب المتقاعدين وحصصهم نحو 135 مليون دينار

شاهد : الملكة تنشر فيديو طريف يشهد تفاعلاً كبيراً

المركزي : ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 75

جمعية وكلاء السياحة تؤكد ارتفاع كلف الحج العام الحالي

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق باربد غداً

صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام السبت

ممثل شركات الحج والعمرة يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

الأربعاء، 14-06-2023 08:41 م

الضمان : رواتب المتقاعدين وحصصهم نحو 135 مليون دينار

6202311133335440306317


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، الأحد، إن إجمالي رواتب المتقاعدين وحصصهم الشهرية بلغت أكثر من 135 مليون دينار شهريا.اضافة اعلان


وأضاف القضاة، في تصريحات صحفية أن رواتب التقاعد المبكر بلغت 74 مليونا من الـ135 مليون دينار من إجمالي رواتب المتقاعدين.

وبين أن عدد رواتب التقاعد المبكر بالفترة من 1 كانون الثاني 2023 حتى 30 نيسان الماضي بلغ نحو 3893 متقاعدا، ليصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر نحو 151596 متقاعدا.

وأشار إلى وجود انخفاض بعدد المتقاعدين المبكر مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا النظر إلى أنه في فترة من الفترات كانت نسبة المتقاعدين المبكر إلى متقاعدي الشيخوخة نحو 78%، وهي نسبة كبيرة.

وأضاف أن المؤسسة والدولة اتخذت إجراءات بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتحديد منافع التقاعد المبكر مقارنة براتب تقاعد الشيخوخة لمحاولة الحد من التقاعد المبكر، كما أضيفت شروط كثيرة للتقاعد المبكر لمحاولة التخفيف منه.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwww

صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

620231322415589849829

شاهد : الملكة تنشر فيديو طريف يشهد تفاعلاً كبيراً

e

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 75

ww

جمعية وكلاء السياحة تؤكد ارتفاع كلف الحج العام الحالي

22023141571973251283

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق باربد غداً

6202311133949905443364

صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام السبت

أخبار متعلقة
0L5A8949

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

0L5A9380

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

1202331141257725602689

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

62023413244856143322

الضمان للعاملين في المهن الخطرة: تحققوا من انطباق الشروط قبل الاستقالة

520231711584494845361

الضمان الاجتماعي يوضح حول رواتب المتقاعدين

520239144520849307400

الضمان يوضح حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة