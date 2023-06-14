الضمان : رواتب المتقاعدين وحصصهم نحو 135 مليون دينار

الوكيل الاخباري -

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قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، الأحد، إن إجمالي رواتب المتقاعدين وحصصهم الشهرية بلغت أكثر من 135 مليون دينار شهريا.وأضاف القضاة، في تصريحات صحفية أن رواتب التقاعد المبكر بلغت 74 مليونا من الـ135 مليون دينار من إجمالي رواتب المتقاعدين.وبين أن عدد رواتب التقاعد المبكر بالفترة من 1 كانون الثاني 2023 حتى 30 نيسان الماضي بلغ نحو 3893 متقاعدا، ليصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر نحو 151596 متقاعدا.وأشار إلى وجود انخفاض بعدد المتقاعدين المبكر مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا النظر إلى أنه في فترة من الفترات كانت نسبة المتقاعدين المبكر إلى متقاعدي الشيخوخة نحو 78%، وهي نسبة كبيرة.وأضاف أن المؤسسة والدولة اتخذت إجراءات بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتحديد منافع التقاعد المبكر مقارنة براتب تقاعد الشيخوخة لمحاولة الحد من التقاعد المبكر، كما أضيفت شروط كثيرة للتقاعد المبكر لمحاولة التخفيف منه.