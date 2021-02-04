الضمان : زيادة مقدار ونسبة بدل التعطل عن العمل مسـاند 1 معدل لمن لديهم (240) اشتراك فأكثر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرارها بإجراء تعديل على نسبة ومقدار بدل التعطل عن العمل ليصبح (75%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع المعتمد لصـرف بدل التعطل بدلاً من (50%) ودون ربطه بأي سقف محدد وذلك لمن تبلغ اشتراكاته في الضمان الاجتماعي (240) اشتراك فأكثر.وبينت المؤسسة بأن استمرار الصرف وفقاً لهذا البرنامج سيكون مشروطاً بعدم تجاوز مجموع الأرصدة المدينة للمؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج (0.8%) من مجموع الأجور المشمولة سابقاً في الضمان الاجتماعي.وأوضحت أن الفئات المستفيدة من هذا التعديل هم المؤمن عليهم الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، وسيبدأ تطبيق هذا القرار على الصروفات المستحقة في بداية آذار المقبل.