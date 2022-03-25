الضمان ستطلق حسابات جديدة خلال شهرين

الوكيل الإخباري - طورت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أساليب التواصل مع جمهورها داخل وخارج المملكة من خلال محتواها الإعلامي على حساباتها للتواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب، وبودكاست الضمان)، بهدف تمكين المستفيدين من الاطلاع على كافة برامج المؤسسة والمعلومات التأمينية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بمهام وأعمال المؤسسة.

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وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها أطلقت خدمة (أنت تسأل والضمان يُجيب) والتي تجيب على استفسارات متابعيها بشكل مباشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبإشراف من مركزها الإعلامي وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ومن الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

وأشارت المؤسسة بأنها عززت نهج التشاركية والحوار مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم حول برامج وتوجهات المؤسسة من قوانين وأنظمة ومبادرات، حيث تجلى ذلك مؤخراً في سلسلة الحوارات الموسعة التي قامت بها في مختلف محافظات المملكة والاستماع لآراء المواطنين وجمهورها حول بنود تعديل القانون بما في ذلك مشروع التأمين الصحي الذي سيشكل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية لكافة العاملين والمتقاعدين وأسرهم غير المشمولين حاليا بأي تأمين صحي.



وأضافت المؤسسة أنها طورت أساليب جديدة للتواصل مع الأردنيين المقيمين خارج المملكة لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري والمنافع المتحققة بموجبه واطلاعهم على كافة مستجدات الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى ايقافها لبرنامج سفير الضمان الذي لم يستطع تحقيق الغاية التي أُطلق من اجلها وخصوصاً مع الأدوات والسياسة الإعلامية الجديدة التي انتهجتها المؤسسة وأصبحت تصل لشرائح أوسع داخل وخارج المملكة.



وبينت أن خدماتها أصبحت إلكترونية بالكامل مما يسهل على جمهورها الحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعتها سواء كان داخل المملكة أو خارجها وهذا يأتي من حرص للمؤسسة على توفير كافة سبل الراحة لجمهورها وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم، بما يشمل ذلك توفير خدمة إلكترونية خاصة بالضمان الاجتماعي التي قامت المؤسسة بإطلاقها منذ أشهر ولا يترتب على استخدامها أية رسوم أو مبالغ إضافية.

وأكدت المؤسسة أنها ستطلق حسابات وأدوات إعلامية جديدة خلال الشهرين المقبلين تستهدف الوصول إلى الفئات العمرية الشابة.