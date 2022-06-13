الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة

الشيخة نوال الصباح تزور الأردن غدا

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

الحكومة تخطط لزيادة قدرة تخزين السلع لتصل إلى 24 شهرا في 2023

الإثنين، 13-06-2022 07:27 م

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

6202212174719179575469


الوكيل الاخباري - أكد المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي العمل على تطوير برنامج “تقسيط” ليصبح برنامجا متكاملا ودائما.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، كشف عن أن “الضمان” ستدخل جميع السلع والخدمات في “تقسيط” .

وأعلن عن أنه من بين السلع والخدمات التي ستضاف إلى “تقسيط” تذاكر السفر والرحلات السياحية والملابس وأقساط المدارس والأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وبين أن البرنامج سيحدد سقفا أعلى لمبلغ الشراء ومقدار القسط، وفقا لرواتب المستفيدين للتخفيف عليهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
94

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

9

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

620221219814704986821

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

8

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

620221220526168411254

تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة

أخبار متعلقة
4202227154025505396391

تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي للشهر الحالي

بشر-الخصاونة

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

620228154025899894784

تحذير هام صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

62022413440410260367

الضمان تدعو المتقاعدين لتزويدها بأرقام الحسابات البنكية

220221225311745940874

ورشة حول الدعم النفسي في المزار الجنوبي

w

بيان هام من وزارة الزراعة حول نفوق أبقار في المفرق