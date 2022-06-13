الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

الوكيل الاخباري - أكد المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي العمل على تطوير برنامج “تقسيط” ليصبح برنامجا متكاملا ودائما.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، كشف عن أن “الضمان” ستدخل جميع السلع والخدمات في “تقسيط” .



وأعلن عن أنه من بين السلع والخدمات التي ستضاف إلى “تقسيط” تذاكر السفر والرحلات السياحية والملابس وأقساط المدارس والأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.



وبين أن البرنامج سيحدد سقفا أعلى لمبلغ الشراء ومقدار القسط، وفقا لرواتب المستفيدين للتخفيف عليهم.

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