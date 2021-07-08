الضمان : شمول العاملين في المدارس الخاصة وفقا لجدول التشكيلات

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامـي عن قـرار المؤسسـة باعتماد كشف التعيينات المستند إلى جدول التشكيلات المعتمد من مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.وأضافت المؤسسة بأن هذا الإجراء يكون موازياً لإجراءاتها الاعتيادية الخاصة بالتفتيش على المنشآت للتأكد من صحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبحيث يتم شمول أي عامل في هذا القطاع تحت مظلة الضمان الاجتماعي في حال لم يتم إدراجـه ضمن كشف التعيينات لأي سبب كان.كما أشارت المؤسسة إلى أن إيقاف اشتراك المؤمن عليهم العاملين في المدارس الخاصة سيرتبط بموافقة مديرية التعليم الخاص أو مديريات التربية في المحافظات.هذا وقد قامت المؤسسة سابقاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى المحافظة على حقوق العاملين قي قطاع التعليم الخاص وفقاً لترتيبات مشتركة بين الوزارة والمؤسسة.وفي هذا المجال أوضحت المؤسسة بأنها تستقبل وعلى مدار الساعة أي شكوى تتعلق بحقوق العاملين وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي عبر مركز الاتصال الموحد (117117)، ويتم التعامل معها بمنتهى السرية.