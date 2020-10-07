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الأربعاء، 07-10-2020 04:48 م

الضمان : شمول المطاعم والمقاهي في برنامج حماية

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر شمول المطاعم والمقاهي في برنامج حماية الذي تم اقراره بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 وذلك اعتباراً من مطلع تشرين أول الجاري، مؤكدة أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير المرتبطة  بجائحة كورونا والتي أدت لإغلاقات في هذه المنشآت.
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وأكدت المؤسسة أن شمول هذه المنشآت في برنامج حماية يهدف لحماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة، وتمكين منشاتهم من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها .

وبيّنت المؤسسة أنه يتعيّن على المنشآت المشمولة بهذا البرنامج ضرورة الدخول لحسابها على موقع المؤسسة الإلكتروني ومن قائمة الخدمات اختيار خدمات أوامر الدفاع وتقديم طلب للاستفادة من برنامج حماية، وتستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب.

وأوضحت المؤسسة بأنها تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص (50%) من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر تشرين اول من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن (220) ديناراً شهرياً ولا يزيد على (400) دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف بواقع (20%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار.

وكررت المؤسسة تأكيدها للمنشآت الراغبة الاستفادة من هذا البرنامج بأنه يتوجب عليها التقدم بطلب موقع من قبل المفوضين عنها حسب السجل التجاري وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد تلك المبالغ.

وأضافت أن ما يُصرف للمؤمن عليه يعتبر ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 30/6/2023 كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة اجراءات تحصيل تلك المبالغ. مبينةً أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج تسدد على أكثر من سنتين بفائدة (3%) سنوياً تتحملها الخزينة العامة للدولة .

 




 

 


 

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