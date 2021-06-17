الضمان : شمول سائقي التكسي والتطبيقات والأدلاء السياحيين خلال أسبوعين

الوكيل الاخباري -

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قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إنه سيتم شمول سائقي التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية والأدلاء السياحيين بشكل إلزامي خلال الأسبوعين القادمين، إضافة إلى شمول تصاريح العمل الحر للعمالة الأجنبية بداية من تموز المقبل.وأوضح في حديث تلفزيوني الخميس، أنه سيتم شمولهم بشرائح تتناسب مع قدرتهم على الدفع، وسيكونوا مغطيين بشكل أساسي بتأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة الطبيعية، إضافة إلى تأمين الشيخوخة، مؤكدا أنه سيتم ربط الترخيص وإصدار بطاقة المعلومات للتكسي بالمؤسسة.