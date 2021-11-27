الضمان: شمول 144 ألف شخص بالمهن الخطرة

الوكيل الإخباري - قدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعداد المؤمن عليهم الذين تم شمولهم بالمهن الخطرة بـ(144038).

اضافة اعلان



واشارت الى ان اجمالي المؤمن عليهم في جميع المهن يقدر بـ(1350004)، أي أن نسبة المشمولين بالمهن الخطرة تصل الى 11 بالمئة من المجموع الكلي.

وقالت مديرة إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة وفاء جرادات، اليوم السبت، إن عدد المنشآت التي تم شمول المؤمن عليهم فيها ضمن المهن الخطرة (7475) منشأة من أصل (93040) منشأة، بما يشكل 8 بالمئة من إجمالي المنشآت.



وأوضحت أن اجمالي عدد المتقاعدين "المبكر" بالمهن الخطرة منذ آذار 2020 ولغاية 30 أيار الماضي بلغ 1870 متقاعدا.



واضافت ان عدد جامعي النفايات المشمولين بالمهن الخطرة بلغ 13974، وحصلوا على اعلى نسبة شمول بلغت 11.7 بالمئة، تلاها مهنة العتال ( 8370) بنسبة 7 بالمئة، ثم سائق الشاحنة(6926) والميكانيكي(6871) بنسبة 5.8 بالمئة.



ولفتت إلى أن نسبة الإناث المؤمن عليهن والمشمولات بتأمين المهن الخطرة في القطاع الصحي وصلت الى نحو 72.4 بالمئة، اختصاص الجراحة والمهن المساندة في غرف العمليات- ممرض الجراحة والعامل في المختبرات الطبية- فني المختبر الطبي وعامل الكيماويات-عامل آلات تصنيع المنتجات الصيدلانية واختصاص الجراحة والمهن المساندة في غرف العمليات- الجراح في التخصصات الطبية كافة .



وبينت جرادات ان توزيع المشمولين بالمهن الخطرة يكون بحسب القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أن قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كانت أعلى نسبة، حيث بلغت 36.3 بالمئة التي تندرج تحتها القطاع العام، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.1 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9 بالمئة.



وذكرت ان الفئة العمرية من (25 - 34) عاما، هي اعلى نسبة مشمولة في هذا النظام، بنسبة 34.3 بالمئة، ثم جاءت الفئة (35- 44) عاما بنسبة 32.5 بالمئة، حيث انه يمكن وصف المشمولين بانهم من صغار السن نسبيا.

