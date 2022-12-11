الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن صرف الرصيد الادخاري لمن قدم طلب الصرف سيتم خلال 10 أيام عمل من تاريخ التقديم.



وأضافت المؤسسة، في ردها على استفسارات " رصدها الوكيل الإخباري" حول صرف الرصيد الادخاري، وفقاً للنظام الحالي، قبل أن يتم العمل بالنظام الجديد مع بداية العام 2023، أنه سيتم ارسال رسالة من الضمان للمستفيد عندما يكون الصرف جاهزاً بالبنك.

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وعن صرف الرصيد الادخاري للمتقاعد على نظام المُبكر، أشارت إلى أنه يمكن للمتقاعد مُبكر الذي لم يقم بالصرف مسبقاً الصرف شرط وجود رصيد لا يقل عن 300 دينار، وفي حال عدم وجود رصيد كافٍ يكون صرف الجزء المتبقي عند إكمال سن 60 للذكر و 55 للأنثى.



وأعلنت المؤسسة قبل أيام عن تعديل نظام صرف الرصيد الادخاري اعتباراً من 1/1/2023، بحيث يتم الصرف بسبب تعليم الأبناء وبسبب العلاج بنسبة 50% من الرصيد و بسقف صرف 1000 دينار، ويشترط لسحب الرصيد الادخاري مرة ثانية مرور 60 اشتراكاً بعد الصرف الأول.

