الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

الوكيل الاخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي بأن الدفعة المقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان ستكون في الحسابات البنكية يوم الاثنين القادم الموافق 12/4/2021.

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وأوضح المجالي بأن تحويل المؤسسة للدفعة المقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان يأتي مع حلول شهر رمضان المبارك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

مبيناً بأن مقدار الدفعة سيكون بواقع (25%) من صافي الراتب للمتقاعدين بحد أعلى (250) دينار، أما الصرف للورثة المستحقين ولورثة المتقاعدين سيكون بنسبة (50%) من الراتب الصافي وبحد أقصى (250) دينار.