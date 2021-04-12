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الضمان: صرف سلف للمتقاعدين على حساب رواتبهم التقاعدية بنسبة 120 بالمئة

الإثنين، 12-04-2021 11:03 م

الضمان: صرف سلف للمتقاعدين على حساب رواتبهم التقاعدية بنسبة 120 بالمئة

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن بلاغ رئيس الوزراء المتضمن منح متقاعدي الضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن (700) دينار سلفة على حساب رواتبهم التقاعدية بنسبة (120بالمئة) من صافي الراتب التقاعدي وبحد أقصى (200) دينار.
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وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه السلفة تسدد على (18) شهراً من الراتب التقاعدي واعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صرفها ودون ترتيب أيّة فوائد على تسديدها.

وأشارت المؤسسة إلى فتح باب الطلبات للاستفادة من هذه السلفة سيكون مطلع الأسبوع القادم. وبيّنت المؤسسة أن الاستفادة من هذه السلفة مرتبطاً بشروط وتعليمات لها علاقة بتلقي لقاح فيروس كورونا ووفقاً لتعليمات تصدرها المؤسسة لاحقاً، داعية المتقاعدين المستفيدين من هذا البلاغ ممن لم يتلقوا اللقاح لغاية اليوم، المبادرة في التسجيل لتلقي اللقاح من خلال المنصة الرسمية المعتمدة لذلك https://vaccine.jo/cvms/، حيث ان صرف السلفة سيكون مرتبط في جميع الاحول بالتسجيل، فيما ستعلن المؤسسة عن باقي الاسس المرتبطة باللقاح يوم الاربعاء المقبل. 

 




 

 


 

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