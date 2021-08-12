الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 11:49 ص

الضمان : صرف 127 مليون دينار على برنامج استدامة

الضمان


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن "الشركات التي تراجعت مبيعاتها أكثر من 30% تخضع لبرنامج (استدامة)".

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وأضاف، أنه "جرى صرف 127 مليون دينار على برنامج استدامة، والإجمالي سيصل إلى 213 مليون دينار نهاية العام الحالي".


وتتجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتمديد برنامج "استدامة" على أن يكون لقطاعات محددة تتأثر استدامة الوظائف فيها بجائحة فيروس كورونا، حسب الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.


وقال المجالي، الأربعاء، إنّ المؤسسة ستعلن عن التوجه قريبا، موضحا أن المؤسسة كانت أمام خيارين عند بدء الجائحة، الأول أن تطبق قانون وأحكام الضمان الاجتماعي، أو الانتقال من المفهوم التقليدي وتطبيق أسس الحماية الاجتماعية بمفهومها العميق، وكان خيار المؤسسة الانطلاق والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحماية الاجتماعية.


 




 

 


 

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