الضمان : قانون الضمان المُعدل يعزّز من حماية المرأة العاملة بالقطاع الخاص

الوكيل الاخباري - هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة الأمهات بمناسبة عيد الأم التي تصادف في 21 آذار من كل عام.



وقالت المؤسسة في بيانها أن مشروع تعديل قانونها يعزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ سيتم السماح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل، مبينةً أن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيقه بلغ (93341) حالة صرف استفدن منها (66817) مؤمن عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي يقرب من (102) مليون دينار.



وبيّنت المؤسسة أن عدد المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي حالياً وصل إلى (422) ألف مؤمن عليها من ضمنهن (30) ألف مشتركة اختيارياً، فيما بلغ عدد المؤمن عليهن المتقاعدات حالياً (55447) متقاعدة، وكذلك أكثر من (116) ألف وريثة مستحقة حالياً لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية.



كما أشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2015.



ووجّهت المؤسسة دعوتها لكافة الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مما يمكّن المرأة اقتصادياً واجتماعياً ويعزّز دورها في المشاركة الاقتصادية، كما دعت أيضاً كافة العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.

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