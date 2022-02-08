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الثلاثاء، 08-02-2022 03:56 م

الضمان: لا برامج حماية اجتماعية جديدة في 2022

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، انه لا يوجد أي توجه لدى المؤسسة لإطلاق برامج حماية اجتماعية جديدة خلال العام الحالي.

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وبين المجالي لـ " الوكيل الاخباري" ان العمل الآن يصب نحو الابقاء على برنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران القادم.


وقالت المؤسسة في بيان سابق، انه تم السماح للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بإعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات.

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