الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 10:53 ص

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.29 AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة أنه لم يصدر أي قرار بتأجيل سلف المتقاعدين لشهر حزيران الحالي.

اضافة اعلان


وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة تعتمد على سداد أقساط السلف من أجل منح السلف لمستفيدين آخرين، لافتا إلى استنفاذ كافة المبالغ المخصصة للسلف وذلك بعد توسع المؤسسة مؤخرا بمنحها للمتقاعدين.


وأعلنت المؤسسة العامة للضمان سابقاً عن إعادة فتح باب جدولة السلف المالية للمتقاعدين بعدة شروط أهمها انقضاء نصف فترة سداد السلفة حتى يتمكن المتقاعد والمستفيد من قبول إجراءات الجدولة إذا كانت لأول مرة، بالإضافة إلى تسديد كامل المبلغ عند إجراء الجدولة لمرة ثانية.


وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول تأجيل سلف متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي للشهر الحالي وذلك لتزامنه مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف فلكيا يوم الأربعاء الموافق 28 حزيران الجاري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9380

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

-القدس-في-اربد-e1564145255830

بلدية إربد الكبرى تُشغّل الاشارة الضوئية على تقاطع شارع فلسطين وشارع الرشيد

WhatsApp Image 2023-06-13 at 11.26.43 AM

الضمان تُبرم مذكرة تفاهم لتوفير نافذة خدمات لها في نقابة المقاولين

1 (1)

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

main_image6357012b678ff

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

2019_10_28_04_53_01

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-11 at 12.37.21 PM

مدير الضمان: التهرب التأميني يؤثر على حقوق العمالة بالقطاع الخاص

image - 2023-06-08T125511.331

الضمان ينفي صرف 100 دينار لكل متعطل لا يحمل رقم ضمان

afe0b16e-مطرقة-قاضي-تعبيرية-

وزارة العدل: 175 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

WhatsApp Image 2023-05-14 at 9.29.54 PM

الأشغال: إعادة فتح السير في نفق المنطقة التاسعة بالعقبة بعد إزالة مخلفات حادث السير

image (8)

الكويت: الأردن ثاني الدول بعدد الطلبة المبتعثين إليها

ما_هو_العنف_الأسري

ورشة عن حماية الأطفال من العنف بالأغوار الشمالية