الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة أنه لم يصدر أي قرار بتأجيل سلف المتقاعدين لشهر حزيران الحالي.

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وقال القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المؤسسة تعتمد على سداد أقساط السلف من أجل منح السلف لمستفيدين آخرين، لافتا إلى استنفاذ كافة المبالغ المخصصة للسلف وذلك بعد توسع المؤسسة مؤخرا بمنحها للمتقاعدين.



وأعلنت المؤسسة العامة للضمان سابقاً عن إعادة فتح باب جدولة السلف المالية للمتقاعدين بعدة شروط أهمها انقضاء نصف فترة سداد السلفة حتى يتمكن المتقاعد والمستفيد من قبول إجراءات الجدولة إذا كانت لأول مرة، بالإضافة إلى تسديد كامل المبلغ عند إجراء الجدولة لمرة ثانية.



وكانت وصلت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول تأجيل سلف متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي للشهر الحالي وذلك لتزامنه مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف فلكيا يوم الأربعاء الموافق 28 حزيران الجاري.