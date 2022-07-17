الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي.



وحذرت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، من المروجين لمثل هذه الإشاعات، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت أنه يمكن للمؤمن عليه/ا سحب اشتراكاته/ا من خلال خدمة صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا انطبقت عليه/ا أي من الحالات التالية:



1- شمول الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى



2- حصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية



3- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة



4- الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة



5- الحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين بحكم قضائي قطعي



6- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بالضمان



7- العجز



8- إكمال سن الشيخوخة خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة المطلوبة للتقاعد



9- العزباء وإكمالها سن الأربعين



10- الرجل الذي أكمل سن (55) والمرأة التي أكملت سن (50) شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكًا وأن يكونا انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهرًا



11- الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكًا، وأن لا يقل عمره عن(50)عامًا

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12- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني



13- التحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره (25) سنة

